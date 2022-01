Papa, primo appello 2022: 'Basta violenza contro donne' (Di domenica 2 gennaio 2022) Papa Francesco apre il 2022 con un forte appello per fermare i femminicidi: "Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022)Francesco apre ilcon un forteper fermare i femminicidi: "Mentre le madri donano la vita e lecustodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa primo Papa, primo appello 2022: 'Basta violenza contro donne' Papa Francesco apre il 2022 con un forte appello per fermare i femminicidi: "Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere ...

Papa, primo appello 2022: 'Basta violenza contro donne' - Italia Agenzia ANSA Papa, primo appello 2022: 'Basta violenza contro donne' Papa Francesco apre il 2022 con un forte appello per fermare i femminicidi: 'Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, ...

Contagi corrono ma Messe restano libere da green pass Contagi corrono ma Messe restano libere da green pass. Sui vaccini Chiesa divisa. La Cei supporta la linea dura del Papa CITTA DEL VATICANO, 02 GEN - I contagi corrono in Italia come nel resto d'Eu ...

Contagi corrono ma Messe restano libere da green pass. Sui vaccini Chiesa divisa. La Cei supporta la linea dura del Papa CITTA DEL VATICANO, 02 GEN - I contagi corrono in Italia come nel resto d'Eu ...