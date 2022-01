Osimhen cuore d’oro | bellissimo gesto dopo il messaggio di un tifoso FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 2 gennaio 2022) Beldi Victor, attaccante del Napoli, cheun commento su Twitter di un fan, gli ha risposto con le indicazioni per ricevere una sua maglietta in regalo. L’attaccante nigeriano è reduce dall’infortunio al volto, dalla positività al Covid e dalla rinuncia a partecipare alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Di seguito la traduzione dello scambio di battute tra l’attaccante nigeriano e il suo fan: “, non vedo il mio regalo per l’anno nuovo”. “Ti regalo io una maglietta, scrivi al mio amico @ per riceverla”.