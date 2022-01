Omelia no vax, parroco contestato nel Pavese: "Dal pulpito dovrebbe dare il buon esempio" (Di domenica 2 gennaio 2022) Durante l'Omelia della messa di fine anno, nel pomeriggio di venerdì 31 dicembre, un parroco ha criticato i vaccini e la linea adottata dal governo per contrastare la pandemia. È accaduto a Casorate Primo, un comune Pavese al confine con la provincia di Milano. "Questo prete da quando è venuto qui, non è proprio ben visto, dice troppo quello che pensa", dice una fedele presente alla celebrazione. Le parole del parroco, don Tarcisio Colombo, hanno suscitato la reazione di diversi fedeli, che si sono alzati dal loro posto lasciando la chiesa. Leggi su lastampa (Di domenica 2 gennaio 2022) Durante l'della messa di fine anno, nel pomeriggio di venerdì 31 dicembre, unha criticato i vaccini e la linea adottata dal governo per contrastare la pandemia. È accaduto a Casorate Primo, un comuneal confine con la provincia di Milano. "Questo prete da quando è venuto qui, non è proprio ben visto, dice troppo quello che pensa", dice una fedele presente alla celebrazione. Le parole del, don Tarcisio Colombo, hanno suscitato la reazione di diversi fedeli, che si sono alzati dal loro posto lasciando la chiesa.

Advertising

repubblica : Omelia No Vax, parroco contestato nel Pavese: fedeli abbandonano per protesta la celebrazione. Tre anni fa attaccò… - Agenzia_Ansa : Critiche ai vaccini durante l'omelia della messa di fine anno. Le parole del parroco di un paese del Pavese hanno s… - Corriere : Casorate Primo, omelia no vax del parroco don Tarcisio Colombo: i fedeli lasciano la chiesa - SemperAdamantes : RT @ParcodiGiacomo: 'Casorate Primo: i fedeli disertano la messa domenicale dopo l'omelia no vax del parroco', così scrive Il Giorno oggi.… - maola_varalli : RT @Nicola_Bressi: Interessante trappola nel 'chi ha un'opinione diversa deve essere trattato come gli altri'. Un liceale che dicesse che l… -