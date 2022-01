Messi positivo al covid

(Di domenica 2 gennaio 2022) Leo . Lo annuncia il Paris Saint Germain nel bollettino medico di oggi. Oltre al fuoriclasse argentino, secondo il comunicato della società, sono risultati positivi al coronavirua anche Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Tutti i calciatori positivi sono in isolamento. Neymar, invece, è ancora in Brasile dove prosegue la convalescenza dopo l’infortunio alla caviglia. L’attaccante rientrerà in Francia il 9 gennaio, ma il ritorno agli allenamenti non avverrà prima di 3 settimane. Funweek.

Con un comunicato ufficiale il PSG ha reso noti i quattro positivi al Covid riscontrati nella giornata di ieri. I calciatori contagiati sono Messi, Bernat, Sergio Rico e Bitumazala.