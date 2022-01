Matrix Resurrections, Keanu Reeves: “Odio la parola speranza: per cambiare le cose bisogna agire!” (Di domenica 2 gennaio 2022) La video intervista a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che, diretti da Lana Wachowski, in Matrix Resurrections riprendono i ruoli di Neo e Trinity. Pillola rossa, pillola blu: a più di venti anni di distanza dal primo Matrix (1999) è tornato il momento di seguire il Bianconiglio e vedere quanto è profonda la sua tana. Lana Wachowski, questa volta senza la sorella Lilly, torna a mettere mano nella matrice in Matrix Resurrections, in sala dal primo gennaio. Per farlo non poteva ritrovare i suoi leggendari protagonisti: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. I due attori tornano a indossare i panni di Neo, ovvero l'Eletto, e Trinity: spetta ancora a loro mostrarci cosa è reale e cosa no in Matrix. Anarchico, stratificato e molto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 gennaio 2022) La video intervista ae Carrie-Anne Moss, che, diretti da Lana Wachowski, inriprendono i ruoli di Neo e Trinity. Pillola rossa, pillola blu: a più di venti anni di distanza dal primo(1999) è tornato il momento di seguire il Bianconiglio e vedere quanto è profonda la sua tana. Lana Wachowski, questa volta senza la sorella Lilly, torna a mettere mano nella matrice in, in sala dal primo gennaio. Per farlo non poteva ritrovare i suoi leggendari protagonisti:e Carrie-Anne Moss. I due attori tornano a indossare i panni di Neo, ovvero l'Eletto, e Trinity: spetta ancora a loro mostrarci cosa è reale e cosa no in. Anarchico, stratificato e molto ...

