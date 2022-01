Mac Allister la decide con un capolavoro | il meglio di Everton - Brighton 2 - 3

Advertising

G_Cobianchi : Se Mac Allister si dà una svegliata e si rende conto che sta buttando anni a Brighton, fa la miglior stagione possi… - sportli26181512 : Everton-Brighton: video, gol e highlights: Si apre con una sconfitta interna il 2022 dell'Everton di Rafa Benitez.… - jaimegncsilva : RT @PCalcistico: Che fantastica azione quella che porta al gol di Alexis Mac Allister per 1-3 Brighton. - Edorsi53 : RT @marcogarghe: Lo so, sono noioso perché continuo a ripetermi, ma il #Brighton di Graham Potter quando gioca come sta facendo oggi è una… - PCalcistico : Che fantastica azione quella che porta al gol di Alexis Mac Allister per 1-3 Brighton. -

Ultime Notizie dalla rete : Mac Allister

La sintesi della vittoria per 3 - 2 del Brighton sul campo dell'Everton: decisiva la doppietta diintervallata dal gol di Burn. Per la squadra di Liverpool inutile la doppietta di Gordon.L'argentinoconfeziona una doppietta con un tocco di classe e una conclusione precisa dal limite. Tra i Seagulls si mette in luce anche Mwepu: lo zambiano offre due assist, uno per la ...Brighton piled more pressure on Everton manager Rafael Benitez as the Seagulls climbed to eighth in the Premier League with victory in an entertaining match at Goodison Park. Alexis Mac Allister ...Liverpool broke the deadlock after just nine minutes when Sadio Mané pounced on a mistake from Trevoh Chalobah before rounding Édouard Mendy to finish. Brentford came from behind to beat Aston Villa ...