La scuola rischia di tornare in Dad se in classe ci sono positivi e non vaccinati. In arrivo nuove misure per i più piccoli. Bianchi: "Prioritario tutelare la didattica in presenza" (Di domenica 2 gennaio 2022) La scuola rischia di tornare in Dad se in classe ci sono due positivi e alunni non vaccinati. Il Governo, in accordo con le Regioni, a cinque giorni dalla ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia – si rientrerà tra il 7 e il 10 gennaio -, sta valutando nuove misure su didattica a distanza e quarantena. E già certo che in alcune zone – come ad esempio in Abruzzo – la riapertura delle scuole sarà rinviata a causa dei contagi. I provvedimenti potrebbero riguardare gli studenti più piccoli, quelli delle elementari e della prima media, dunque la fascia 5-11 anni dove è più alto il numero di non vaccinati. Per il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ...

