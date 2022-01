Inter, riprende la vendita dei biglietti per il match contro la Lazio: i dettagli (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuovamente in vendita i biglietti per Inter-Lazio È ripresa la vendita dei biglietti per il match di campionato tra Inter e Lazio, momentaneamente sospesa nei giorni scorsi dopo la riduzione della capienza degli stadi dal 75 al 50%. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso una nota sul proprio sito. FC Internazionale Milano comunica che sono di nuovo in vendita i biglietti per il match tra Inter e Lazio, primo appuntamento casalingo del 2022 nerazzurro, in programma a San Siro domenica 9 gennaio alle ore 20.45. In ragione della diminuzione della capienza al 50%, sono già esauriti tutti i posti in Primo Anello, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuovamente inperÈ ripresa ladeiper ildi campionato tra, momentaneamente sospesa nei giorni scorsi dopo la riduzione della capienza degli stadi dal 75 al 50%. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso una nota sul proprio sito. FCnazionale Milano comunica che sono di nuovo inper iltra, primo appuntamento casalingo del 2022 nerazzurro, in programma a San Siro domenica 9 gennaio alle ore 20.45. In ragione della diminuzione della capienza al 50%, sono già esauriti tutti i posti in Primo Anello, ...

Advertising

FcInterNewsit : ?? Nuove regole dopo il decreto del Governo che riduce la capienza dal 75% al 50% ????? - Skysurfer72 : @schatten1133 Mah.. Bergomi, Adani, Cambiasso, Trevisani (lo ricordi quella de “LA RIPRENDE VECINOOO”), Barzaghi, l… - milanro97 : L'inter si riprende Lukaku a 0 io non ho parole - fcin1908it : UFFICIALE – #Inter, riprende la vendita dei biglietti: tutte le info per il match con la #Lazio - news24_inter : Ripresa la vendita dei biglietti per #InterLazio ?? -