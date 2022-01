Immigrati, violenze sessuali, rapine: Capodanno folle a Milano (Di domenica 2 gennaio 2022) Il racconto lo fa un uomo in divisa che la notte di San Silvestro l’ha passata vestito in tenuta antisommossa a sedare le violenze di piazza Duomo a Milano. “Da mezzanotte alle 4.30 eravamo tutti bardati con caschi e scudi ad allontanare le persone che erano lì assembrate”. Il bollettino è drammatico: rapine a non finire, risse, persone che insultano i passanti solo per uno sguardo di troppo. L’inferno a Milano lo hanno messo in scena “decine e decine di Immigrati”, magari di seconda generazione, che hanno messo in seria difficoltà le forze dell’ordine. “Ne spostavamo 100 o 200 alla volta”, rivela una fonte. “C’era talmente tanta gente che non riuscivamo neppure a contenerle. Ci sono state rapine a ripetizione. Una marea”. E poi feriti, 500 interventi della polizia, risse e due ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 2 gennaio 2022) Il racconto lo fa un uomo in divisa che la notte di San Silvestro l’ha passata vestito in tenuta antisommossa a sedare ledi piazza Duomo a. “Da mezzanotte alle 4.30 eravamo tutti bardati con caschi e scudi ad allontanare le persone che erano lì assembrate”. Il bollettino è drammatico:a non finire, risse, persone che insultano i passanti solo per uno sguardo di troppo. L’inferno alo hanno messo in scena “decine e decine di”, magari di seconda generazione, che hanno messo in seria difficoltà le forze dell’ordine. “Ne spostavamo 100 o 200 alla volta”, rivela una fonte. “C’era talmente tanta gente che non riuscivamo neppure a contenerle. Ci sono statea ripetizione. Una marea”. E poi feriti, 500 interventi della polizia, risse e due ...

Varese, 22enne violentata sul treno e coetanea aggredita in stazione: fermati due giovani IL GIORNO Immigrati, violenze sessuali, rapine: Capodanno folle a Milano Il racconto lo fa un uomo in divisa che la notte di San Silvestro l’ha passata vestito in tenuta antisommossa a sedare le violenze di piazza Duomo a ... lo hanno messo in scena “decine e decine di ...

Fin dalle prime pagine di Perdi la madre, Saidiya Hartman chiarisce che «se la schiavitù rimane una questione aperta nella vita politica dell'America nera, non è a causa di un'ossessione antiquaria pe ...