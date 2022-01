Il 1° gennaio c’è stato un “2022 bug” che ha colpito il servizio mail di Microsoft Exchange

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 2 gennaio 2022) A volte basta lo scoccare di un nuovo anno per creare problemi ai sistemi informatici. Qualcuno ricorderà sicuramente il caso del Millennium Bug, il famoso terrore – particolarmente enfatizzato da media che non avevano ancora molta familiarità con il digitale – che il mondo si potesse bloccare all’improvviso a causa di un problema nell’elaborazione delle date che non avrebbe tenuto conto del passaggio al nuovo millennio. Qualcosa di apparentemente molto simile si è verificato per, ildi rete per la collaborazione online e per lo scambio diinterno a un’azienda o a un’organizzazione, esattamente allo scoccare della mezzanotte del 1°. In tanti, online, hanno ribattezzato questo problema bug Y2K22, proprio come quel bug Y2K che aveva ...