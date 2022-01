Genova | Confesercenti | “Vendite di Natale a livelli pre Covid” E il 5 gennaio parte la corsa ai saldi

(Di domenica 2 gennaio 2022) Trend in netta ascesa dopo la battuta d’arresto del 2020. I commercianti: “Siamo ripartiti bene, ma è sbagliato avviare i super sconti all’inizio dell’inverno”

Advertising

PoliticaNewsNow : Simone (Fiepet Confesercenti Genova): 'Green Pass al banco è una norma al limite dell'inapplicabilità' - rep_genova : Confesercenti: 'Green Pass al banco, anche 500 controlli in un giorno: è insostenibile' [aggiornamento delle 17:40] - BJLiguria : Confesercenti Genova: obbligo di green pass per consumazioni al banco inapplicabile - -

Ultime Notizie dalla rete : Genova Confesercenti

Il Secolo XIX

È il bilancio tracciato da Francesca Pescetto , vicepresidente di, a metà tra preoccupazione e speranza del 2022." La sorpresa è arrivata sotto l'albero: in città lo shopping di Natale, nonostante Omicron, ha registrato " secondo le stime di- dati paragonabili al 2019 . Ed è tempo di saldi :...A quasi due anni dall'inizio della pandemia, si è ormai fatta strada la consapevolezza di un radicale e duraturo cambiamento nella vita di tutti. Anche, naturalmente, per quanto riguarda il commercio.Natale in linea coi livelli del 2019, Pescetto (Confesercenti): "Bisogna rendere strutturali le misure di convivenza col Covid" ...