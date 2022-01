Dakar 2022 - Tappa 1 | Al-Attiyah precede Loeb

(Di domenica 2 gennaio 2022) Si sono ufficialmente aperte le ostilità alla: la primadi questa edizione ha visto la carovana impegnata in un anello con partenza e arrivo ad Ha'il, per un totale di 333 chilometri cronometrati. La Toyota si è immediatamente involata al comando con il suo uomo di punta, Nasser Al-, partito per primo dopo il miglior tempo ottenuto nel prologo di ieri. La Hilux vola. Al-e il suo navigatore Baumel hanno fatto un eccezionale lavoro in unaparticolarmente difficile, soprattutto sotto il profilo della navigazione. La Toyota Hilux #201 non ha praticamente avuto rivali, guadagnando immediatamente un considerevole vantaggio sui suoi diretti rivali. Il qatariota della Toyota Gazoo Racing ha spiegato: "Mi aspettavo unapiù semplice, ...

L'annuncio arriva proprio mentre la casa giapponese è impegnata nella. Una scelta probabilmente non fatta a caso visto che questo modello è utilizzato come base per la vettura da gara. Il ...Quinta piazza per il primo dei non russi e non appartenenti alla Kamaz - Master , ovvero il ceco Ale? Loprais, dell'Instaforex Loprais Praga , che paga 6'51' all'arrivo. Sesta posizione per il ...La notizia di giornata del Rally Dakar 2022 oltre, purtroppo, ai gravi problemi di Danilo Petricci tra le moto, è la vittoria di Sebastien Loeb nella seconda tappa, la Ha’il-Al Qaisumah di 453 km, di ...AL QAISUMAH - Il francese Sébastien Loeb (Prodrive) ha vinto la seconda tappa del rally-raid Dakar 2022 nella categoria auto, una speciale di 338 km tra Hàil e ...