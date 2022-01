Covid oggi Francia, “quinta ondata forse è l’ultima” (Di domenica 2 gennaio 2022) La variante Omicron è contagiosissima, ma sembra meno pericolosa del ceppo Delta e potrebbe portare ad “un’immunità rafforzata”. Ad affermarlo, in un’intervista al Journal Du Dimanche, è stato il ministro della Salute del governo di Parigi, Olivier Véran. La quinta ondata “è forse l’ultima”, ha dichiarato. “La variante Omicron conferma ciò che pensavamo: è molto, molto contagiosa. Avevo detto che avremmo potuto raggiungere i 250mila casi al giorno all’inizio del 2022: ci siamo. Quando sappiamo che supereremo la soglia dei dieci milioni di francesi diagnosticati positivi da inizio pandemia, si capisce l’estrema capacità di contagiare di Omicron”, sottolinea il ministro, mentre ieri il paese notificava i 219mila nuovi casi in 24 ore. “Omicron è così contagiosa da toccare tutte le popolazioni al mondo. Porterà ad ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) La variante Omicron è contagiosissima, ma sembra meno pericolosa del ceppo Delta e potrebbe portare ad “un’immunità rafforzata”. Ad affermarlo, in un’intervista al Journal Du Dimanche, è stato il ministro della Salute del governo di Parigi, Olivier Véran. La“è”, ha dichiarato. “La variante Omicron conferma ciò che pensavamo: è molto, molto contagiosa. Avevo detto che avremmo potuto raggiungere i 250mila casi al giorno all’inizio del 2022: ci siamo. Quando sappiamo che supereremo la soglia dei dieci milioni di francesi diagnosticati positivi da inizio pandemia, si capisce l’estrema capacità di contagiare di Omicron”, sottolinea il ministro, mentre ieri il paese notificava i 219mila nuovi casi in 24 ore. “Omicron è così contagiosa da toccare tutte le popolazioni al mondo. Porterà ad ...

Advertising

Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - Corriere : Chi muore di Covid, in Italia: «Per i non vaccinati rischio 56 volte più alto di chi ha la terza dose» - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - CorriereCitta : Covid, il bollettino di oggi: meglio di ieri, ma numeri ancora alti. ”In settimana arrivo della pillola anti-Covid” - lifestyleblogit : Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima' - -