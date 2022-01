Covid: in Fvg 1.188 nuovi contagi e 3 decessi (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi in Fvg su 4.282 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.143 nuovi contagi (positività del 26,69%). Sono inoltre 1.057 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 45 casi (... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi in Fvg su 4.282 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.143(positività del 26,69%). Sono inoltre 1.057 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 45 casi (...

Advertising

glooit : Covid: in Fvg 1.188 nuovi contagi e 3 decessi leggi su Gloo - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: in Fvg 1.188 nuovi contagi e 3 decessi - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: in Fvg 1.188 nuovi contagi e 3 decessi - GiaPettinelli : Covid: in Fvg 1.188 nuovi contagi e 3 decessi - Friuli V. G. - - infoitinterno : Covid: oggi in Fvg 1.188 nuovi contagi e 3 decessi -