Covid, Freccero-Cacciari: nuove misure inaccettabili in un sistema democratico (Di domenica 2 gennaio 2022) L'irrigidimento delle restrizioni per i non vaccinati "non ha nulla a che vedere con il contrasto all'epidemia", ma "si sostanzia in una discriminazione in violazione della Costituzione". La Commissione Dubbio e Precauzione (Dupre), il cui portavoce è Carlo Freccero e che vede tra i promotori Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri, Massimo Cacciari e Ugo Mattei, torna a criticare le politiche del governo per il contenimento della pandemia. E in un documento di cinque pagine lo accusa di adottare "misure inaccettabili in un sistema democratico", invitando i cittadini "a porre un freno alla quotidiana violazione di diritti fondamentali". "In assenza dei presupposti giuridici, prima e più che medici, per adottare un obbligo generalizzato di vaccinazione - sostiene la Commissione - la ...

