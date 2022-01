Che 2022 sarà per il rabbiosissimo Brasile di Bolsonaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo anno ha in serbo per il Brasile una campagna elettorale spettacolare e piena di pericoli. Andrà in scena lo scontro tra titani con protagonisti Luiz Inácio Lula da Silva e il presidente uscente Jair Bolsonaro, e non sarà una competizione serena. Sui social si sprecano le gif e i meme che, con sapienti fotomontaggi, ritraggono i due nelle vesti di Alien vs Predator, Wolverine vs Hulk oppure Captain America vs Iron Man, questi ultimi si combattono in un fumetto e in un film della Marvel che – sinistro presagio – si chiama Civil War. La tensione si intuisce facilmente guardando a come i super favoriti si pongono rispetto al prossimo appuntamento elettorale. Lula, che al momento è in testa nei sondaggi, vuole vincere anche per vendicare il colpo di stato che ritiene di aver subito (insieme alla sua erede Dilma Rousseff) tra il ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo anno ha in serbo per iluna campagna elettorale spettacolare e piena di pericoli. Andrà in scena lo scontro tra titani con protagonisti Luiz Inácio Lula da Silva e il presidente uscente Jair, e nonuna competizione serena. Sui social si sprecano le gif e i meme che, con sapienti fotomontaggi, ritraggono i due nelle vesti di Alien vs Predator, Wolverine vs Hulk oppure Captain America vs Iron Man, questi ultimi si combattono in un fumetto e in un film della Marvel che – sinistro presagio – si chiama Civil War. La tensione si intuisce facilmente guardando a come i super favoriti si pongono rispetto al prossimo appuntamento elettorale. Lula, che al momento è in testa nei sondaggi, vuole vincere anche per vendicare il colpo di stato che ritiene di aver subito (insieme alla sua erede Dilma Rousseff) tra il ...

