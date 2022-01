Cessione Salernitana, una storia a lieto fine: il club va a Iervolino (Di domenica 2 gennaio 2022) Adesso si può dire: la Salernitana ha una nuova proprietà. Dopo mesi di incertezza e apprensione il club granata può finalmente tornare a concentrarsi unicamente sul campo per provare a conquistare quella salvezza che ora avrebbe in più un sapore di riscatto e rivalsa. A guidare le sorti dei campani da ora in avanti sarà Danilo Iervolino, imprenditore e fondatore dell’Università telematica UniPegaso. Il nuovo patron si è descritto come un presidente-tifoso e ha tranquillizzato la piazza sulle ambizioni della proprietà, puntando dritto senza nascondersi verso la salvezza della squadra. Poche ore prima di rilevare la Salernitana, Iervolino ha anche acquistato la maggioranza di BFC Media, gruppo multimediale specializzato in personal business e prodotti finanziari. La scelta di prendere sotto la sua ala ... Leggi su footdata (Di domenica 2 gennaio 2022) Adesso si può dire: laha una nuova proprietà. Dopo mesi di incertezza e apprensione ilgranata può finalmente tornare a concentrarsi unicamente sul campo per provare a conquistare quella salvezza che ora avrebbe in più un sapore di riscatto e rivalsa. A guidare le sorti dei campani da ora in avanti sarà Danilo, imprenditore e fondatore dell’Università telematica UniPegaso. Il nuovo patron si è descritto come un presidente-tifoso e ha tranquillizzato la piazza sulle ambizioni della proprietà, puntando dritto senza nascondersi verso la salvezza della squadra. Poche ore prima di rilevare laha anche acquistato la maggioranza di BFC Media, gruppo multimediale specializzato in personal business e prodotti finanziari. La scelta di prendere sotto la sua ala ...

