Traffico Roma del 01-01-2022 ore 18:30 (Di sabato 1 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione rimangono trafficate le vie del centro con file sui Lungotevere dal ponte Palatino al ponte Margherita verso Flaminio dal ponte Margherita ponte Garibaldi direzione Trastevere intenso del Traffico anche nell'area di Piazza Venezia Piazza Navona e castelsantangelo ancora file in viale del Muro Torto a partire da piazzale Brasile sino a Flaminio il raccordo rallentamenti e code a tratti sulla via del mare da Acilia a Mezzocammino in direzione della capitale è ancora code per un incidente avvenuto in precedenza sul viadotto Giubileo del 2000 all'altezza di Labaro in direzione del raccordo e domani prima domenica ecologica dell'anno Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 stop totale alla circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL fascia verde sono esclusi dal provvedimento e ...

