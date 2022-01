Traffico Roma del 01-01-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 gennaio 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno e un felice e sereno anno nuovo al microfono Sonia cerquetani ilovviamente scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale tu debole la circolazione anche sull’intero percorso del raccordo anulare hai pochi in viaggio però raccomandiamo la massima prudenza nella guida a causa della nebbia presente questa mattina sulle diramazioni nord e sud della uno è sulla A24 daa Castel Madama con il nuovo anno atornano le domeniche ecologiche insieme ai relativi blocchi della circolazione l’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per ilprivato nella ZTL fascia verde per quattro domeniche la prima domenica domani 2 gennaio a partire dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 per i dettagli di tutte le informazioni ...