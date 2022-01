Advertising

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Sophie Codegoni svela ad Alessandro Basciano che Jessica Selassié lo ha nominato - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Lulù Selassié litiga con Sophie e l'accusa di aver preso in giro Jessica * - SaCe86 : #GFVip, il problema dei piedi di Soleil, Sophie Codegoni e Nathalie Caldonazzo: cosa è stato notato in cucina e sul… - AleAleeeeee : RT @MondoTV241: GF Vip, Basciano show nella notte, bacia Sophie poi approccia Soleil, alla fine la minaccia shock alla Codegoni #sophiecode… - MondoTV241 : GF Vip, Basciano show nella notte, bacia Sophie poi approccia Soleil, alla fine la minaccia shock alla Codegoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

ComingSoon.it

GFvip, Alessandro Basciano e il duro faccia a faccia conAl Grande Fratello Vip c'è stata una grande festa di capodanno , con brindisi, musica e balli. Durante la serata Alessando ...Molto passionale e inaspettato è stato anche il primo bacio ufficiale tra la bellae il conteso Alessandro Basciano . Insomma, Love is in the Air! capodanno Grande fratello Vip VIPAl Grande Fratello Vip per capodanno è stata organizzata una grande festa ma, tra brindisi e balli, nella casa c’è stato un duro scontro tra Alessano Basciano e Sophie Codegoni, scoppiato a causa ...Sophie Codegoni ha fatto un passo indietro: "Mi stavo deformando", la decisione della concorrente del GF Vip 6.