Riccardo Riccò: “Ho sbagliato perché non avevo persone di cui fidarmi. Ora sono gelataio e non tornerò” (Di sabato 1 gennaio 2022) Riccardo Riccò ha diviso il mondo del ciclismo: prima è salito molto in alto, poi è caduto nella polvere. Un carattere forte, che tuttavia con il tempo pare essersi ammorbidito. Nato a Sassuolo il 1° settembre 1983, professionista dal 2006 al 2011 con tre vittorie di tappa al Giro d’Italia, un secondo posto nella classifica generale della Corsa Rosa, oltre due vittorie al Tour de France, è stato poi l’infelice protagonista di vari problemi con il doping, con la squalifica di 12 anni che scadrà nel 2024. A distanza di tante stagioni Riccò ha trovato l’amore, è tornato a lavorare in Italia con la sua gelateria e ha ritrovato la giusta serenità. IL CALENDARIO DI TUTTI GLI EVENTI SPORTIVI DEL 2022 Riccardo, dagli errori si impara sempre. Tu che cos’hai capito? “Ho capito tante cose che mi sono servite ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022)ha diviso il mondo del ciclismo: prima è salito molto in alto, poi è caduto nella polvere. Un carattere forte, che tuttavia con il tempo pare essersi ammorbidito. Nato a Sassuolo il 1° settembre 1983, professionista dal 2006 al 2011 con tre vittorie di tappa al Giro d’Italia, un secondo posto nella classifica generale della Corsa Rosa, oltre due vittorie al Tour de France, è stato poi l’infelice protagonista di vari problemi con il doping, con la squalifica di 12 anni che scadrà nel 2024. A distanza di tante stagioniha trovato l’amore, è tornato a lavorare in Italia con la sua gelateria e ha ritrovato la giusta serenità. IL CALENDARIO DI TUTTI GLI EVENTI SPORTIVI DEL 2022, dagli errori si impara sempre. Tu che cos’hai capito? “Ho capito tante cose che miservite ...

Advertising

infoitsport : Riccardo Riccò: 'Felice come gelataio in Italia. Aru ha fatto bene. Non mi fidavo di nessuno' - infoitsport : Riccardo Riccò non ha dubbi sulla decisione di Fabio Aru - sportal_it : Riccardo Riccò non ha dubbi sulla decisione di Fabio Aru - zazoomblog : Riccardo Riccò: “Faccio il gelataio in Italia. Aru ha fatto bene. Non avevo persone di cui fidarmi” - #Riccardo… - renestrano : Un anno ricco di acciaio anche a te Riccardo ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Riccò Un anno trascorso con 'Uomini e Donne': il meglio del dating show di Canale 5 Dopo la relazione con Riccardo Guarnieri , ex cavaliere di Uomini e Donne , il ritorno della dama non è stato affatto cauto. Anzi, fin dalle prime registrazioni, Ida ha avuto modo di confrontarsi con ...

Capodanno a Rimini fra cultura e sicurezza ©Riccardo Gallini/GRPhoto "Un capodanno singolare e allo stesso tempo incredibilmente suggestivo - è il commento del sindaco Jamil Sadegholvaad - . Tante persone in piazza, con la voglia di stare ...

Dopo la relazione conGuarnieri , ex cavaliere di Uomini e Donne , il ritorno della dama non è stato affatto cauto. Anzi, fin dalle prime registrazioni, Ida ha avuto modo di confrontarsi con ...Gallini/GRPhoto "Un capodanno singolare e allo stesso tempo incredibilmente suggestivo - è il commento del sindaco Jamil Sadegholvaad - . Tante persone in piazza, con la voglia di stare ...