Napoli inizia il 2022 con un agguato: Salvatore Capone ucciso nel Rione Lauro (Di sabato 1 gennaio 2022) In una città a festa con i fuochi d’artificio che impazzavano (nonostante il divieto) all’ombra del Vesuvio si è consumato il primo omicidio del 2022. Attorno alle 3 è stato ucciso Salvatore Capone, attinto da alcuni colpi d’arma da fuoco nel Rione Lauro, a Fuorigrotta. La vittima Salvatore Capone ha 42 anni e, secondo quanto riferisce la Questura, ha diversi precedenti. Il quarantenne è morto sul colpo. Nelle vicinanze del luogo dell’agguato sono stati trovati tre bossoli. Indagini sono in corso da parte del commissariato di polizia San Paolo. Leggi su laprimapagina (Di sabato 1 gennaio 2022) In una città a festa con i fuochi d’artificio che impazzavano (nonostante il divieto) all’ombra del Vesuvio si è consumato il primo omicidio del. Attorno alle 3 è stato, attinto da alcuni colpi d’arma da fuoco nel, a Fuorigrotta. La vittimaha 42 anni e, secondo quanto riferisce la Questura, ha diversi precedenti. Il quarantenne è morto sul colpo. Nelle vicinanze del luogo dell’sono stati trovati tre bossoli. Indagini sono in corso da parte del commissariato di polizia San Paolo.

Advertising

SiamoPartenopei : Juventus-Napoli inizia coi bianconeri già 'in vantaggio' - Andrea842631710 : @_softPizza_ @mick_napoli_ Se restano KK e Rrhamani, e Tuanzebe o chi arriva ora si rivela un “buon terzo”.. rinnov… - ottochannel : Napoli: 'Finanziaria ok, ora inizia la riscossa' - IlGabbiano46 : @Augusto76465897 @claudioruss @TeofiloSteven Ha il Covid, ben che vada sarà negativo l'8/01, dev4 tornare a Napoli… - ablazemoon : @antob967 se inizia a parlare di brand awareness non metto solo con te e il Napoli ?? -