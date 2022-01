Juventus, due recuperi in vista della sfida con il Napoli (Di sabato 1 gennaio 2022) La Juventus recupera due pedine fondamentali per la sfida contro il Napoli del 6 gennaio: Allegri può sorridere La Juventus può sorridere in questo inizio 2022. Allegri riabbraccia Chiellini e Chiesa in vista della sfida contro il Napoli. I due sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono pronti per giocare la sfida del 6 gennaio contro gli azzurri. Da un lato la Juventus sorride per i recuperi, dall’altra Spalletti perde i pezzi tra Covid e Coppa d’Africa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Larecupera due pedine fondamentali per lacontro ildel 6 gennaio: Allegri può sorridere Lapuò sorridere in questo inizio 2022. Allegri riabbraccia Chiellini e Chiesa incontro il. I due sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono pronti per giocare ladel 6 gennaio contro gli azzurri. Da un lato lasorride per i, dall’altra Spalletti perde i pezzi tra Covid e Coppa d’Africa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

