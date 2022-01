Juventus, Chiesa quando torna? C’è un grosso problema (Di sabato 1 gennaio 2022) Contro il Napoli, la Juventus ritroverà Chiellini, Dybala e Chiesa; il recupero dell’esterno azzurro è a dir poco fondamentale. Chiesa (Lapresse)Finite le vacanze, la Juventus è tornata ad allenarsi in vista del ritorno in campo; il prossimo sei gennaio, allo Stadium, i bianconeri ospiteranno il Napoli in una sfida fondamentale per il futuro di entrambe le squadre. Bonucci e compagni, dopo i tredici punti conquistati nelle ultime cinque partite, cercano una vittoria per portarsi a meno due dal Napoli terzo, confermando la loro candidatura per un posto nella prossima Champions League. Discorso completamente diverso per i ragazzi di Spalletti a caccia di riscatto dopo una sola vittoria ottenuta nelle ultime cinque di campionato e il meno sette dal primo posto dell’Inter; il tecnico partenopeo deve fare i ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 gennaio 2022) Contro il Napoli, laritroverà Chiellini, Dybala e; il recupero dell’esterno azzurro è a dir poco fondamentale.(Lapresse)Finite le vacanze, lata ad allenarsi in vista del ritorno in campo; il prossimo sei gennaio, allo Stadium, i bianconeri ospiteranno il Napoli in una sfida fondamentale per il futuro di entrambe le squadre. Bonucci e compagni, dopo i tredici punti conquistati nelle ultime cinque partite, cercano una vittoria per portarsi a meno due dal Napoli terzo, confermando la loro candidatura per un posto nella prossima Champions League. Discorso completamente diverso per i ragazzi di Spalletti a caccia di riscatto dopo una sola vittoria ottenuta nelle ultime cinque di campionato e il meno sette dal primo posto dell’Inter; il tecnico partenopeo deve fare i ...

