Inter, lavoro ancora separato per precauzione. A Bologna con Lautaro e Sanchez (Di sabato 1 gennaio 2022) Altra giornata di allenamenti "particolari"per l'Inter di Simone Inzaghi. Malgrado tutti gli elementi in rosa siano vaccinati e il giro di tamponi effettuati negli ultimi due giorni dell'anno abbia ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) Altra giornata di allenamenti "particolari"per l'di Simone Inzaghi. Malgrado tutti gli elementi in rosa siano vaccinati e il giro di tamponi effettuati negli ultimi due giorni dell'anno abbia ...

Advertising

ilcirotano : Inter, lavoro ancora separato per precauzione. A Bologna con Lautaro e Sanchez - - nachomartin : RT @Gazzetta_it: Inter, lavoro ancora separato per precauzione. A Bologna con Lautaro e Sanchez - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, lavoro ancora separato per precauzione. A Bologna con Lautaro e Sanchez - Gazzetta_it : Inter, lavoro ancora separato per precauzione. A Bologna con Lautaro e Sanchez - danielersn94 : RT @Wazza_CN: Se mi dicessero 2022 replica del 2021 firmerei. Uscirne dal Covid ormai non ci credo più quindi replicherei tutto il resto. L… -