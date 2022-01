Iniziamo l’anno sorridendo | i meme che hanno girato di più

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 gennaio 2022) Roma – Non solo botti, cenoni videochiamate. A Capodanno oramai gli auguri si fanno anche a suon die vignette, che in queste ore stanno rimbalzando da un social all’altro. E tra buoni auspici e scongiuri, le risate sono assicurate. Ecco ipiù divertenti per augurare un buon 2022 ad amici e parenti.