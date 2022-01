Il principe Andrea negò le violenze sessuali su Virginia Giuffre con l’alibi che “non era lui perché non poteva sudare”. Ora gli chiedono di provarlo (Di sabato 1 gennaio 2022) Gli avvocati di Virginia Giuffre, una delle vittime del defunto finanziere americano Jeffrey Epstein, hanno chiesto al principe Andrea di fornire documenti comprovanti la sua “presunta incapacità medica di sudare”. È questo infatti l’alibi utilizzato nella causa pendente a New York in cui la donna lo accusa di averla sessualmente aggredita in tre occasioni quando era minorenne. Una causa civile distinta dal recente processo contro Ghislaine Maxwell, ritenuta colpevole da una giuria di traffico sessuale di minori a favore di Epstein, suo ex fidanzato e amico comune del duca di York. In una intervista alla Bbc nel 2019, Giuffre aveva raccontato che una sera del 2001 – quando aveva 17 anni – il duca di York l’aveva portata al Tramp nightclub di Londra, dove le aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Gli avvocati di, una delle vittime del defunto finanziere americano Jeffrey Epstein, hanno chiesto aldi fornire documenti comprovanti la sua “presunta incapacità medica di”. È questo infattiutilizzato nella causa pendente a New York in cui la donna lo accusa di averla sessualmente aggredita in tre occasioni quando era minorenne. Una causa civile distinta dal recente processo contro Ghislaine Maxwell, ritenuta colpevole da una giuria di traffico sessuale di minori a favore di Epstein, suo ex fidanzato e amico comune del duca di York. In una intervista alla Bbc nel 2019,aveva raccontato che una sera del 2001 – quando aveva 17 anni – il duca di York l’aveva portata al Tramp nightclub di Londra, dove le aveva ...

