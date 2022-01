I divieti non frenano i botti: feriti in diverse regioni, 558 interventi dei vigili del fuoco (Di sabato 1 gennaio 2022) I divieti non hanno fermato i botti nella notte di Capodanno. E se i feriti (secondo i primi bilanci) sono in calo, sono aumentati gli interventi dei vigili del fuoco: 558, rispetto ai 229 di un anno ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) Inon hanno fermato inella notte di Capodanno. E se i(secondo i primi bilanci) sono in calo, sono aumentati glideidel: 558, rispetto ai 229 di un anno ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??VACCINI E DIVIETI NON EVITANO I CONTAGI MA LA COLPA VIENE RIFILATA AI NO VAX?? Muta il virus, muta il quadro della… - Mariate48641882 : RT @kunta61: Chissà cosa potrà mai andare storto con l' #autosorveglianza visto che non siamo neanche capaci di rispettare i divieti? #bot… - qn_giorno : Un bilancio di Sam Silvestro non leggero, nonostante i divieti per i botti. Quasi più 150% di interventi dei vigili… - kuliscioff : Come non detto. Stamane è un racconto condiviso di un'ecatombe annunciata. Come è possibile che siano stati sparati… - patrizialam : @stanzaselvaggia c'è forse qualcosa da festeggiare? stiamo tappati in casa da 2 anni! divieti nonostante i vaccini!… -