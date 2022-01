Grande Fratello Vip, disastro al party di Capodanno: tutta colpa di Soleil. Cosa ha combinato (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutto sembrava filare liscio nella casa del Grande Fratello VIP questa sera. Ma le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo! Già, perché in occasione del party di Capodanno organizzato all’interno della casa più spiata d’Italia la bella Soleil Sorgé si è resa protagonista di una grossa figuraccia, per fortuna senza gravi conseguenze. Le assurde immagini che tanta ilarità hanno scatenato nel popolo del web sono quelle di un party di Capodanno piuttosto scatenato finito davvero malissimo. Nel pieno dei festeggiamenti per il passaggio da 2021 a 2022, infatti, la ex Uomini e Donne si è letteralmente schiantata contro la porta a vetri che dà sul giardino. La scena dello scontro fra Soleil e la porta non è stata ripresa direttamente dalle ... Leggi su howtodofor (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutto sembrava filare liscio nella casa delVIP questa sera. Ma le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo! Già, perché in occasione deldiorganizzato all’interno della casa più spiata d’Italia la bellaSorgé si è resa protagonista di una grossa figuraccia, per fortuna senza gravi conseguenze. Le assurde immagini che tanta ilarità hanno scatenato nel popolo del web sono quelle di undipiuttosto scatenato finito davvero malissimo. Nel pieno dei festeggiamenti per il passaggio da 2021 a 2022, infatti, la ex Uomini e Donne si è letteralmente schiantata contro la porta a vetri che dà sul giardino. La scena dello scontro frae la porta non è stata ripresa direttamente dalle ...

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Frances65956323 : Buonasera Qualcuno può darmi i link di regia 1 e regia 2 dove vedere grande fratello? - mike20227857682 : @Marco_dreams Il più bel campionario di partecipanti al Grande Fratello vips - eliseiartee : se almeno un vetro non si rompe non è un grande fratello #gfvip -