Gf Vip, Alessandro Basciano bacia Sophie e poi provoca Soleil (VIDEO) (Di sabato 1 gennaio 2022) Gf Vip, notte di Capodanno intensa per Alessandro Basciano. Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno dato vita ad un vero e proprio party di fine anno in cui gli occhi si sono... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 1 gennaio 2022) Gf Vip, notte di Capodanno intensa per. Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno dato vita ad un vero e proprio party di fine anno in cui gli occhi si sono...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano bacia Sophie Codegoni e poi esclama: “Non mi sfidare, vuoi la guerra? Io posso baciar… - Elisa60388018 : RT @Pall_Gonfiato: #GfVip, #AlessandroBasciano bacia #Sophie e poi provoca #Soleil (VIDEO) - Pall_Gonfiato : #GfVip, #AlessandroBasciano bacia #Sophie e poi provoca #Soleil (VIDEO) - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - CHE SPASSO PER LA SERIE 'SI SALVI CHI PUÒ' LE NEW ENTRY AL TELEVOTO IN CERCA DI SFRENATO A… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni provoca Alessandro Basciano: 'Se speri di vedermi gelosa, ti sbagli' -