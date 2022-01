Covid in Campania, oggi 13.888 positivi e sette morti: l'indice di contagio supera il 10%, aumentano ricoveri e terapie intensive (Di sabato 1 gennaio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 13.888 positivi su 132.821 tamponi... Leggi su ilmattino (Di sabato 1 gennaio 2022) Diminuiscono i nuovima cresce la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 13.888su 132.821 tamponi...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (1 gennaio 2022) Ecco l’aggiornament… - Agenzia_Ansa : 'Le misure del Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze… - VincenzoDeLuca : ??#COVID, NUOVE MISURE DEL GOVERNO AL DI SOTTO DEL NECESSARIO “Una confusione indescrivibile, ingestibile e incontro… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 13.888 su 132.821 test con 4 morti - occhio_notizie : Ancora numeri da incubo in Campania: 13.888 nuovi casi e 3 morti -