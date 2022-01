Carcere di Fuorni | primo suicidio del 2022 | 29enne si impicca in cella

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Un detenuto albanese di 29 anni, condannato con sentenza definitiva e fine pena nel 2023, si è ucciso questa notte neldi Salerno,ndosi”. Ne ha dato notizia Emilio Fattorello, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE). “Era da poco passata la mezzanotte – afferma il SAPPE – quando il personale di Polizia Penitenziaria in servizio durante un giro di controllo ha rinvenuto il corpo del detenutoto alle inferriate della finestra della. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Il suicida era da solo nellae ciò ha facilitato il suo insano gesto”. L’ evento ha lasciato tutti sgomenti sia il personale di Polizia che i detenuti. “L’ennesimodi un detenuto in ...

Episodio a Capodanno anche nella Casa Circondariale, avvenuto il primo suicidio in carcere a Fuorni a Salerno: un detenuto si impicca in cella ...