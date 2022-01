Calcio: Guai Nandez, positivo al Covid e denunciato in Uruguay (Di sabato 1 gennaio 2022) Il centrocampista del Cagliari accusato in patria di violenza domestica CAGLIARI - Il 2021 si è concluso abbastanza male per Nahitan Nandez. Ieri il Cagliari ha comunicato la positività al Covid - 19 ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Il centrocampista del Cagliari accusato in patria di violenza domestica CAGLIARI - Il 2021 si è concluso abbastanza male per Nahitan. Ieri il Cagliari ha comunicato la positività al- 19 ...

