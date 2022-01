Boxe, cosa aspettarsi dal 2022: Canelo per la storia, Joshua-Usyk per regalarsi Fury. E Magnesi… (Di sabato 1 gennaio 2022) L’unificazione dei pesi supermedi di Saul ‘Canelo’ Alvarez, la ribalta di Oleksandr Usyk ai danni di Anthony Joshua, la consacrazione di Tyson Fury e il ridimensionamento forse definitivo di Deontay Wilder, ma anche sconfitta e ritiro di una leggenda come Manny Pacquiao e il passo falso di chi leggenda dovrebbe diventarlo come Teofimo Lopez. E nel mezzo la scheggia impazzita di Jake Paul che fa poca Boxe e tanto spettacolo, vendendo milioni di pay per view. Insomma, la nobile arte nel 2021 non ha regalato di certo banalità sul ring. E il 2022 si appresta anno bollente in tutte le divisioni, ma in particolare tre: pesi massimi, cruiser e leggeri. Il già ricchissimo universo dei pesi leggeri ha un nuovo protagonista. George Kambosos Jr., australiano di origine greca, era per molti la ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) L’unificazione dei pesi supermedi di Saul ‘’ Alvarez, la ribalta di Oleksandrai danni di Anthony, la consacrazione di Tysone il ridimensionamento forse definitivo di Deontay Wilder, ma anche sconfitta e ritiro di una leggenda come Manny Pacquiao e il passo falso di chi leggenda dovrebbe diventarlo come Teofimo Lopez. E nel mezzo la scheggia impazzita di Jake Paul che fa pocae tanto spettacolo, vendendo milioni di pay per view. Insomma, la nobile arte nel 2021 non ha regalato di certo banalità sul ring. E ilsi appresta anno bollente in tutte le divisioni, ma in particolare tre: pesi massimi, cruiser e leggeri. Il già ricchissimo universo dei pesi leggeri ha un nuovo protagonista. George Kambosos Jr., australiano di origine greca, era per molti la ...

