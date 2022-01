Atletica, quando torna in gara Marcell Jacobs? Appuntamento a febbraio: il programma fino ai Mondiali (Di sabato 1 gennaio 2022) Marcell Jacobs tornerà in gara il prossimo 4 febbraio a Berlino. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha ufficializzato la data del proprio debutto stagionale: sarà la capitale tedesca a tenere a battesimo il velocista italiano, che non gareggia dallo scorso agosto, quando fu protagonista della mitologica doppietta d’oro tra 100 e 4×100 in quel di Tokyo. Il 27enne ha svelato anche la programmazione per il resto della sua stagione al coperto: 17 febbraio a Lievin (Francia), due giorni dopo a Birmingham (Gran Bretagna) e poi il 22 febbraio a Torun (Polonia), dove nella passata annata agonistica si laureò Campione d’Europa dei 60 metri. Non c’è comunicazione riguardo alla presenza ai Campionati Italiani Assoluti di Ancona (25-27 febbraio), ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022)tornerà inil prossimo 4a Berlino. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha ufficializzato la data del proprio debutto stagionale: sarà la capitale tedesca a tenere a battesimo il velocista italiano, che non gareggia dallo scorso agosto,fu protagonista della mitologica doppietta d’oro tra 100 e 4×100 in quel di Tokyo. Il 27enne ha svelato anche lazione per il resto della sua stagione al coperto: 17a Lievin (Francia), due giorni dopo a Birmingham (Gran Bretagna) e poi il 22a Torun (Polonia), dove nella passata annata agonistica si laureò Campione d’Europa dei 60 metri. Non c’è comunicazione riguardo alla presenza ai Campionati Italiani Assoluti di Ancona (25-27), ...

Marco Porro: la mia missione importante ... dobbiamo invece farli arrivare in fiducia e con una ottima preparazione atletica. Lo stesso per i ... Diciamo che è stato un sogno? anche perché quando ci si rende conto di essere alla fine della ...

L'azzurra Battocletti terza nella BOclassic Alto Adige Era da 10 anni che un'azzurra non saliva sul podio femminile nella tradizionale corsa di San Silvestro, dal 2011 quando fu terza Silvia Weissteiner. "Felice del crono, su un percorso impegnativo tra ...

Atletica Casone Noceto: Magnani nuovo dt, Saccò il ds L'Atletica Casone Noceto, al termine di un'annata ricca di grandi risultati, guarda al futuro partendo dalla riorganizzazione della componente dirigenziale. Per competere ad alto livello e fronteggiar ...

