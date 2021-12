“Sciacalli, non è giusto”. Morte Paolo Calissano, la denuncia della compagna. Chi è Fabiola (Di venerdì 31 dicembre 2021) La giornata del 31 dicembre è iniziata con una terribile notizia per il mondo della televisione italiana. L’attore Paolo Calissano è morto prematuramente a 54 anni. Il suo cadavere è stato ritrovato in casa nella tarda serata del 30 dicembre dai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per scoprire cosa sia successo. Secondo le prime informazioni, una delle ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che lui possa essere deceduto a causa di un’eccessiva dose di farmaci, assunta nelle ore precedenti. Per il momento non ci sono comunque certezze sulle cause della dipartita di Paolo Calissano, che ha lasciato tutti senza parole. Subito dopo aver constatato la sua Morte, il corpo del 54enne è stato trasferito all’interno dell’obitorio dell’ospedale ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) La giornata del 31 dicembre è iniziata con una terribile notizia per il mondotelevisione italiana. L’attoreè morto prematuramente a 54 anni. Il suo cadavere è stato ritrovato in casa nella tarda serata del 30 dicembre dai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per scoprire cosa sia successo. Secondo le prime informazioni, una delle ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che lui possa essere deceduto a causa di un’eccessiva dose di farmaci, assunta nelle ore precedenti. Per il momento non ci sono comunque certezze sulle causedipartita di, che ha lasciato tutti senza parole. Subito dopo aver constatato la sua, il corpo del 54enne è stato trasferito all’interno dell’obitorio dell’ospedale ...

