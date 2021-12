Roma, un positivo al Covid: per ora non si conosce l’identità (Di venerdì 31 dicembre 2021) C'è un nuovo positivo al Coronavirus nella Roma, prossima avversaria del Milan in campionato tra sei giorni. Ecco le ultime. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 dicembre 2021) C'è un nuovoal Coronavirus nella, prossima avversaria del Milan in campionato tra sei giorni. Ecco le ultime.

Advertising

sportface2016 : +++#Roma, un giocatore positivo al #COVID19: ha sintomi lievi e non verrà rivelato il nome+++ - marcoconterio : ?? ???? Confermate le indiscrezioni di ieri di ESPN, la #Roma è vicina al prestito con diritto di riscatto di Ainsley… - ClaudiaZol2 : RT @glfelicetti: Bene primo segnale positivo Sindaco Roma @gualtierieurope contro botti Capodanno. Emanata Ordinanza - Paolo24990399 : Tamponi Roma, un positivo. Allerta per il No Vax, potrebbe non giocare - La Gazzetta dello Sport Il No Vax Guadagna… - ReteSport : ?? La situazione covid in casa #Roma -