Report allenamento | attivazione a secco e partitella

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Napoli ha da poco concluso l’ultima sessione didell’anno. I giocatori si sono allenati per preparare al meglio il big match contro la Juventus. Di seguito ilpubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale:Napoli Seduta mattutina di fine anno per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma il 6 gennaio a Torino alle ore 20.45. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello e. Di seguito lavoro di forza, lavoro tecnico e partitina a campo ridotto. FONTE: SSC NAPOLI