Pio e Amedeo a Rtl 102 5 | “Il nostro ‘Belli Ciao’ è divertente ma vi farà anche riflettere”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 31 dicembre 2021) MILANO – Pio esono stati ospiti questa mattina in Non Stop News con Barbara Sala, Luigi Santarelli, Stefania Iodice e Massimo Lo Nigro e hanno parlato del loro ultimo film “Belli Ciao”. Più che “Belli Ciao”, per Pio esu Rtl 102.5 è un “Belli, bentornati”. La coppia, infatti, ha condotto programmi su Rtl 102.5 per tre anni. “Abbiamo fatto radio solo su Rtl 102.5, è sempre nelcuore”. Oggi sono tornati per parlare del loro ultimo film “Belli Ciao”, una pellicola che promette divertimento mariflessione. LA TRAMA DI “BELLI CIAO” Tu, Pio, nel film scegli di trasferirti al nord mentreresta al sud. Come si arriva a questa decisione così drastica? “Questa è una scelta che si fa di solito quando si arriva alla maturità, in quel momento le persone hanno il dubbio se rimanere ...