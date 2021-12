Paolo Calissano trovato morto a letto. «L?attore ucciso da un mix letale di farmaci» (Di venerdì 31 dicembre 2021) trovato morto ieri sera in casa, a Roma, Paolo Calissano, il 54enne attore di origini genovesi protagonista di soap italiane di successo come ?Vivere?, ?Per amore? e ?La... Leggi su ilmattino (Di venerdì 31 dicembre 2021)ieri sera in casa, a Roma,, il 54enne attore di origini genovesi protagonista di soap italiane di successo come ?Vivere?, ?Per amore? e ?La...

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - davidemaggio : Paolo Calissano è stato trovato morto nella sua casa di Roma. Aveva 54 anni - occhio_notizie : 'Sciacalli, ora lasciatelo in pace', lo sfogo dell'ultima compagna di #PaoloCalissano | - pianetagenoa : Paolo Calissano trovato morto nella sua casa a Roma - -