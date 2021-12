Paolo Calissano, dalle soap ai problemi giudiziari, tutto sull’attore morto a 54 anni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano è stato trovato morto nella sua casa romana nella notte. Dal successo ai momenti più bui della sua vita Non lo vedevamo in tv ormai da tempo, anche se negli anni Novanta-Duemila era stato un volto amatissimo. Di lui, negli ultimi anni si era sentito parlare per i guai giudiziari e la cocaina. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 31 dicembre 2021)è stato trovatonella sua casa romana nella notte. Dal successo ai momenti più bui della sua vita Non lo vedevamo in tv ormai da tempo, anche se negliNovanta-Duemila era stato un volto amatissimo. Di lui, negli ultimisi era sentito parlare per i guaie la cocaina. L'articolo proviene da YesLife.it.

