«Non c'è bisogno che perquisisci, te la do io» e consegna la cocaina da spacciare ai poliziotti: coppia in manette (Di venerdì 31 dicembre 2021) Hanno "risparmiato la fatica" della perquisizione ai poliziotti che stavano per effettuare un accurato controllo alla loro auto consegnando direttamente un pacco contenente della cocaina. E' successo oggi agli agenti del Commissariato di Civitavecchia, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno arrestato un uomo ed una donna, rispettivamente di 46 e 33 anni, trovati in possesso di cocaina ed hashish. Leggi anche: Civitavecchia, bufera al Comune: 6 avvisi di garanzia, ci sono anche un assessore, un dirigente e un vigile "Ecco la cocaina, prendila direttamente" I due, fermati per un controllo mentre erano a bordo di un'utilitaria, sono apparsi subito particolarmente nervosi e così i poliziotti, insospettiti questo ...

