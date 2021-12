Milan, Brahim Diaz deve tornare a brillare nel 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Brahim Diaz da trascinatore del Milan, dopo il Covid non è più stato brillante. Dopo questa sosta deve ritrovare smalto e giocate. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 dicembre 2021)da trascinatore del, dopo il Covid non è più stato brillante. Dopo questa sostaritrovare smalto e giocate.

