Mattarella | ' si conclude mio mandato | quest' anno più coinvolto ed emozionato | grazie a tutti'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ho sempre vissutoo tradizionale appuntamento di finecon molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione. Oggii sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, sirà il mio ruolo di Presidente. L'augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo, si aggiunge il bisogno di esprimere il mioa ciascuno di voi per aver mostrato, a più riprese, il volto autentico dell'Italia: quello laborioso, creativo, solidale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine

Roma, 31 dic. "Ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione. Oggi questi sentimenti s ...Roma, 31 dic. "Sono stati sette anni impegnativi, complessi, densi di emozioni: mi tornano in mente i momenti più felici ma anche i giorni drammatici, quelli in ...