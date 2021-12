'Mandato di arresto a Nandez per violenza all'ex moglie ++ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Problemi sanitari e giudiziari per il centrocampista del Cagliari Naithan Nandez. Il giocatore - lo dice il sito del club rossoblu - è risultato positivo al Covid 19. Asintomatico e regolarmente ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Problemi sanitari e giudiziari per il centrocampista del Cagliari Naithan. Il giocatore - lo dice il sito del club rossoblu - è risultato positivo al Covid 19. Asintomatico e regolarmente ...

