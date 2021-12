Il Napoli stringe per Tuanzebe: arriva un’altra offerta dei partenopei! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il calciomercato invernale è ormai alle porte, il Napoli dovrà necessariamente acquistare un difensore centrale entro i primi giorni di gennaio. La squadra azzurra è in grande emergenza considerando la partenza di Manolas e l’impegno di Koulibaly in Coppa d’Africa. Tuanzebe Villa NapoliCristiano Giuntoli sta cercando di chiudere per Axel Tuanzebe, roccioso difensore di proprietà del Manchester United, al momento in forza all’Aston Villa. Per questa sera è stata fissata una call tra le 19 e le 20 in cui si discuterà di un prestito oneroso tra i 300-400mila euro circa. Il suo però non è l’unico nome nella lista del direttore sportivo del Napoli. phillips liverpool wbaAlfredo Pedullà, tramite il proprio profilo Twitter, ha scritto quanto segue: “Napoli: oggi call ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il calciomercato invernale è ormai alle porte, ildovrà necessariamente acquistare un difensore centrale entro i primi giorni di gennaio. La squadra azzurra è in grande emergenza considerando la partenza di Manolas e l’impegno di Koulibaly in Coppa d’Africa.VillaCristiano Giuntoli sta cercando di chiudere per Axel, roccioso difensore di proprietà del Manchester United, al momento in forza all’Aston Villa. Per questa sera è stata fissata una call tra le 19 e le 20 in cui si discuterà di un prestito oneroso tra i 300-400mila euro circa. Il suo però non è l’unico nome nella lista del direttore sportivo del. phillips liverpool wbaAlfredo Pedullà, tramite il proprio profilo Twitter, ha scritto quanto segue: “: oggi call ...

