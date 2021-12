Il bullismo è una piaga sottovalutata: la società è ancora dalla parte di chi prevarica (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Giuseppe Sciarra Il bullismo continua a essere una piaga sottovalutata dai nostri politici e dall’opinione pubblica. Si parla di questo tema nei media solo quando degli adolescenti vengono aggrediti (quasi sempre da un branco) o peggio ancora se si uccidono. Per qualche tempo l’esperto di turno esprime un suo parere sulla questione cercando le responsabilità di scuola e famiglia, un’indignazione generale si propaga da una trasmissione televisiva all’altra, si fanno delle analisi sulle ragioni per cui dei ragazzi commettano violenze ai danni di un loro coetaneo e ci si chiede in altri casi se queste violenze siano state effettivamente commesse (quelle psicologiche sono più ardue da dimostrare). Alla fine si arriva in molti casi alla conclusione che il ragazzo si sia tolto la vita solo per problemi di depressione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Giuseppe Sciarra Ilcontinua a essere unadai nostri politici e dall’opinione pubblica. Si parla di questo tema nei media solo quando degli adolescenti vengono aggrediti (quasi sempre da un branco) o peggiose si uccidono. Per qualche tempo l’esperto di turno esprime un suo parere sulla questione cercando le responsabilità di scuola e famiglia, un’indignazione generale si propaga da una trasmissione televisiva all’altra, si fanno delle analisi sulle ragioni per cui dei ragazzi commettano violenze ai danni di un loro coetaneo e ci si chiede in altri casi se queste violenze siano state effettivamente commesse (quelle psicologiche sono più ardue da dimostrare). Alla fine si arriva in molti casi alla conclusione che il ragazzo si sia tolto la vita solo per problemi di depressione ...

Advertising

Taty28643058 : RT @ilfattoblog: 'Fin quando il #bullismo verrà visto come una bravata e non come reato le buone intenzioni basteranno a ben poco' [LEGGI]… - LaconiMassimo : RT @ilfattoblog: 'Fin quando il #bullismo verrà visto come una bravata e non come reato le buone intenzioni basteranno a ben poco' [LEGGI]… - gianfra62166690 : RT @ilfattoblog: 'Fin quando il #bullismo verrà visto come una bravata e non come reato le buone intenzioni basteranno a ben poco' [LEGGI]… - settimo771 : RT @ilfattoblog: 'Fin quando il #bullismo verrà visto come una bravata e non come reato le buone intenzioni basteranno a ben poco' [LEGGI]… - Musicmyfstlove : RT @ilfattoblog: 'Fin quando il #bullismo verrà visto come una bravata e non come reato le buone intenzioni basteranno a ben poco' [LEGGI]… -