GF Vip | ”Pensavi arrivassi fino a Marzo?” | il concorrente confessa che andrà via a Gennaio | colpo di scena

(Di venerdì 31 dicembre 2021) GF Vip, “?”: ilchevia adinella casa più spiata della tv. Continuano le avventure dei vipponi nella casa del GF Vip 6. Come per la passata edizione, anche quest’anno i concorrenti stanno trascorrendo insieme le vacanze di Natale, essendo stata posticipata la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pensavi

SoloGossip.it

...l'espulsione di Clizia Incorvaia che aveva usato la stessa espressione durante il suo Gf. ... invece, hanno lavorato insieme e quest'estate non mi sembrava che lorealmente perchè la ...... invece, hanno lavorato insieme e quest'estate non mi sembrava che lorealmente perchè la chiamavi ', ha concluso. Maria Monsè, lite con Lulù al GF/ "Hai ancora un attacco di panico? ...Manuel Bortuzzo, che è tra i protagonisti dell'edizione in corso del "Grande Fratello Vip", potrebbe lasciare la Casa di Cinecittà prima della fine del programma, prevista per il prossimo 14 marzo. " ...GF Vip. Il nuotatore Manuel Bortuzzo sembrerebbe pronto ad abbandonare il gioco. Vi riveliamo la data dell'uscita dalla casa.