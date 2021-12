Fisco - Cala il sipario sull'ecotassa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con il 31 dicembre 2021 si chiude una pagina della fiscalità italiana rivelatasi inutile, anzi dannosa: non è stata, infatti, prevista alcuna proroga per la cosiddetta ecotassa, ovvero il balzello introdotto dal primo governo Conte sulle auto con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km (soglia portata a 190 g/km a partire dall'introduzione della più restrittiva norma Wltp). Effetto boomerang. Il provvedimento ha fruttato un gettito decisamente inferiore a quello previsto e ha finito per ridimensionare la vendita di auto che, invece, avrebbero generato entrate fiscali superiori in termini di Iva, Ipt e tassa di possesso. Secondo i dati forniti dal ministero dell'Economia, analizzati per esteso sul numero di gennaio di Quattroruote, nel triennio compreso tra il 2019 e i primi 10 mesi del 2021 l'imposta ha generato entrate per 122,8 milioni di euro, contro ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con il 31 dicembre 2021 si chiude una pagina della fiscalità italiana rivelatasi inutile, anzi dannosa: non è stata, infatti, prevista alcuna proroga per la cosiddetta, ovvero il balzello introdotto dal primo governo Contee auto con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km (soglia portata a 190 g/km a partire dall'introduzione della più restrittiva norma Wltp). Effetto boomerang. Il provvedimento ha fruttato un gettito decisamente inferiore a quello previsto e ha finito per ridimensionare la vendita di auto che, invece, avrebbero generato entrate fiscali superiori in termini di Iva, Ipt e tassa di possesso. Secondo i dati forniti dal ministero dell'Economia, analizzati per esteso sul numero di gennaio di Quattroruote, nel triennio compreso tra il 2019 e i primi 10 mesi del 2021 l'imposta ha generato entrate per 122,8 milioni di euro, contro ...

