Elisabetta II, la passione segreta che non indovinereste mai (Di venerdì 31 dicembre 2021) Elisabetta II è inimitabile. La Monarca più famosa e longeva della Storia non smette mai di stupire. Tra le sue innumerevoli passioni (cani, cavalli, francobolli, automobili e, non ultimi il Martini e i dolci), ve ne è una insospettabile che ha rivelato al campione olimpico Tom Daley. Elisabetta II: una passione segreta Durante un incontro ufficiale con gli atleti del Team del Regno Unito, la Regina ha confessato al campione olimpico di tuffi Tom Daley il suo interesse per la ginnastica, un hobby che avrebbe voluto praticare. Parlando con Daley, la “Queen” ha sfoderato tutto il suo humour inglese, paragonando la sua statura minuta a quella degli atleti presenti. Il pluripremiato campione è stato favorevolmente colpito dalla rivelazione della Regina che ha stupito i presenti dicendo: Dovrei provare la ginnastica. In ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 dicembre 2021)II è inimitabile. La Monarca più famosa e longeva della Storia non smette mai di stupire. Tra le sue innumerevoli passioni (cani, cavalli, francobolli, automobili e, non ultimi il Martini e i dolci), ve ne è una insospettabile che ha rivelato al campione olimpico Tom Daley.II: unaDurante un incontro ufficiale con gli atleti del Team del Regno Unito, la Regina ha confessato al campione olimpico di tuffi Tom Daley il suo interesse per la ginnastica, un hobby che avrebbe voluto praticare. Parlando con Daley, la “Queen” ha sfoderato tutto il suo humour inglese, paragonando la sua statura minuta a quella degli atleti presenti. Il pluripremiato campione è stato favorevolmente colpito dalla rivelazione della Regina che ha stupito i presenti dicendo: Dovrei provare la ginnastica. In ...

Elisabetta II, la passione segreta che non indovinereste mai La Regina Elisabetta II ha rivelato al campione olimpico Tom Daley una passione segreta che non ha mai coltivato.

